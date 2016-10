RTL Passion 20:15 bis 20:40 Serien A Young Doctor's Notebook GB 2012 2016-10-31 23:05 Merken Moskau, 1934: Während die stalinistische Militärpolizei die Praxis des Arztes Dr. Vladimir Bomgard nach konterrevolutionärem Material durchsucht, sitzt dieser an seinem Schreibtisch und überlegt, wann er das letzte Mal wirklich glücklich war. 17 Jahre zuvor in der russischen Peripherie: Der junge Dr. Vladimir Bomgard tritt seine erste Stelle an. Als einziger Arzt weit und breit soll er die Leitung eines abgelegenen Krankenhauses übernehmen - nicht gerade einfach für den jungen Absolventen der Moskauer Universität für Medizin, der sein Fach nur aus Büchern kennt. Auch die Mitarbeiter des Krankenhauses trauen dem Frischling nicht viel zu. Stattdessen muss sich der junge Dr. Bomgard ständig an seinem Vorgänger, dem glorifizierten Dr. Leopold Leopoldowitsch, messen lassen. Zwischen Geburtsstunde und Zahn-OP stellt sich für den jungen Arzt schnell die Frage, ob er seinen neuen Herausforderungen gewachsen ist. Zur Seite eilt ihm sein Alter Ego aus der Zukunft, der betagte Dr. Vladimir Bomgard. Neben fachlichen Ratschlägen und privaten Erinnerungen gibt dieser aber auch immer wieder sarkastische Bemerkungen zu den unbeholfenen Verhaltensweisen des jungen Dr. Bomgard von sich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Hamm (Dr. Vladimir Bomgard (alt)) Daniel Radcliffe (Dr. Vladimir Bomgard (jung)) Rosie Cavaliero (Pelageya) Adam Godley (Assistent) Vicki Pepperdine (Anna) Shaun Pye (Yegorych) Tim Steed (NKVD Agent Kirill) Originaltitel: A Young Doctor's Notebook Regie: Alex Hardcastle Drehbuch: Mark Chappell, Alan Connor, Shaun Pye Kamera: Simon Vickery Musik: Stephen Warbeck

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 283 Min. Schande

Drama

Das Erste 00:05 bis 01:58

Seit 98 Min. Der Kandidat

Thriller

3sat 00:20 bis 01:55

Seit 83 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 83 Min.