RTL Passion 15:30 bis 15:55 Daily Soap Alles was zählt D 2016 2016-10-31 22:40 Vanessa befürchtet bereits, dass sie ihr Baby am See zur Welt bringen muss. Doch so weit kommt es zum Glück nicht: Die beiden schaffen es rechtzeitig in die Klinik, wo ihnen verängstigt klar wird, dass sie ihr Baby jetzt zur Welt kommt. Wird die Zeit reichen, um das herzkranke Baby per Kaiserschnitt zu holen? Als Carmen aus Russland zurückkehrt, erkennt sie bestürzt, dass Vincent in ihrer Abwesenheit seine Beziehung zu Michelle vertiefen konnte. Diese wiederum fühlt sich von ihrer Mutter im Stich gelassen. Als Carmen Vincent vorwirft, die Situation ausgenutzt zu haben, bezieht Michelle klar Position - gegen Carmen. Simone steht wegen Michelles Sperre für zwei Jahre mächtig unter Druck. Eine gesperrte Läuferin für ihre VibraFace-Kampagne ist für sie keine Option. Die Lösung für ihr Problem wird Simone auf dem Tablett serviert, als sie Marie beim Training beobachtet. Aber wird Simone Marie überzeugen können, sich noch einmal auf die Steinkamps einzulassen? Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt