RTL Passion 11:00 bis 11:45 Serien Providence Wieder zu Hause USA 2000 Merken Sydney ist endlich aus dem Koma erwacht und nach Hause zurückgekehrt. Ihr Neurologe empfiehlt ihr eine konsequente Therapie, um die Ausfallerscheinungen an ihrem rechten Bein in den Griff zu bekommen. Da die Therapeutin aber schon den ersten Termin nicht wahrnehmen kann, wird sie durch den attraktiven Therapeuten John ersetzt. Er geht geschickt mit der total verunsicherten Sydney um und erweist sich als echte Lebenshilfe auch als Sydney mit ihrer Assistentin im Wagen einen Unfall baut. Robbie bekommt unterdessen eine Schlange geschenkt. Dahinter steckt Andi, die ihm wieder auf den Fersen ist und ihn zu erpressen versucht. Derweil möchte Burt Sydneys Schwester zu einem Konzert in Boston einladen, doch Joanie fühlt sich der kranken Sydney gegenüber verpflichtet und sagt ab. Während Burt daraufhin versucht, Joanie mit einer angeblichen Liebesaffäre eifersüchtig zu machen, bekommen die Hansens unverhofften Familienzuwachs: das niedliche Hundebaby Fearless. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melina Kanakaredes (Dr. Sydney Hansen) Mike Farrell (Dr. Jim Hansen) Seth Peterson (Robbie Hansen) Paula Cale (Janice ?Joanie? Hansen) Concetta Tomei (Lynda Hansen) Dana Daurey (Heather Tupperman) Samaria Graham (Izzy Nunez) Originaltitel: Providence Regie: Bob DeLaurentis Drehbuch: John Masius, Robert DeLaurentis Musik: Bennett Salvay, W.G. Snuffy Walden

