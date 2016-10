ProSieben 03:45 bis 04:10 Comedyserie The Middle Die Männer-Jagd USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Brick erhält eine Einladung zu einer Bar Mitzwa. Mike möchte dafür sorgen, dass aus Brick ein Mann wird, und gibt ihm jede Menge Tipps. Axl und Hutch wohnen jetzt in einem Wohnmobil, doch das passt Frankie überhaupt nicht. Sue besucht eine Party und hofft, dort einen tollen Jungen kennenzulernen, doch alle Flirtversuche scheitern In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patricia Heaton (Frankie Heck) Neil Flynn (Mike Heck) Charlie McDermott (Axl Heck) Eden Sher (Sue Heck) Atticus Shaffer (Brick Heck) Alphonso McAuley (Hutch) Daniela Bobadilla (Lexie) Originaltitel: The Middle Regie: Danny Salles Drehbuch: Roy Brown Kamera: Blake T. Evans Musik: Joey Newman

