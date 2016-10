ProSieben 23:10 bis 00:05 Diskussion Applaus und Raus! D 2016 16:9 HDTV Merken Wer ihn langweilt, fliegt raus! In seinem Late-Talk genießt der Comedian Oliver Polak absolutes Hausrecht. Das Skurrile an der Show: Polak weiß im Vorfeld nicht, wer seine Talk-Gäste sein werden. Wenn er von seinen Gesprächspartnern genug hat, schickt er sie nach Hause. Ob Stargast oder Politiker, ob Alltagsheld oder Mr. Unknown - Oliver Polak hat keine Ahnung, wer oder was auf ihn zukommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Oliver Polak Originaltitel: Applaus und Raus! Altersempfehlung: ab 12