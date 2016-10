ProSieben 21:40 bis 22:10 Comedyserie The Big Bang Theory Souvlaki statt Pizza USA 2011 2016-10-31 01:15 16:9 HDTV Merken Als Leonard zusammen mit Priya unter der Dusche steht, sieht Sheldon einen klaren Verstoß gegen die Mitbewohnervereinbarung. Er kann nicht glauben, dass es Priya gelingt, die Vereinbarung juristisch zu hinterfragen - und eklatante Mängel in Sheldons Formulierungen aufzudecken In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Chuck Lorre, Steven Molaro, Eric Kaplan Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6