ProSieben 20:15 bis 20:40 Comedyserie The Big Bang Theory Folge: 204 Die tödliche Mortadella USA 2016 2016-10-31 00:05 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Leonard ist schon sehr gespannt auf die neuen Folgen seiner Lieblingsserie und freut sich auf einen gemeinsamen Fernsehabend mit seinen Freunden. Doch dann kommt es zwischen ihm und Sheldon zum Streit, der droht, die ganze Clique auseinanderzureißen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny Hofstadter) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro, Steve Holland, Jim Reynolds Kamera: Steven V. Silver

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 280 Min. Schande

Drama

Das Erste 00:05 bis 01:58

Seit 95 Min. Der Kandidat

Thriller

3sat 00:20 bis 01:55

Seit 80 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 80 Min.