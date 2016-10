ProSieben 13:30 bis 14:00 Comedyserie Two and a Half Men Sehr erfreut, Walden Schmidt USA 2011 2016-11-01 07:00 16:9 Dolby Digital HDTV Wieder da Merken Charlie macht Rose noch auf der Hochzeitsreise zur Witwe: Er wird in Paris von der Metro überrollt. Viele Frauen finden sich zur Beerdigung ein - und nicht alle sind gut auf Charlie zu sprechen. Alan erbt das Haus, das er aber nicht unterhalten kann. Während er nach einem Käufer sucht, trifft er den jungen Millionär Walden, der nicht allein leben möchte In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Marin Hinkle (Judith Melnick) Holland Taylor (Evelyn Harper) Jenna Elfman (Dharma) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Chuck Lorre, Lee Aronsohn, Eddie Gorodetsky, Jim Patterson Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12