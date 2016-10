Hessen 20:15 bis 21:45 Reise Wunderschön! Sagenhafter Harz - Vom Brocken bis nach Quedlinburg D 2010 Untertitel HDTV Merken Unberührte Wälder, geheimnisvolle Moore und der sagenumwobene Brocken, mittelalterliche Städte mit Hunderten von Fachwerkhäusern, alpines Klima und eine einzigartige Flora und Fauna - es gibt viele Gründe, warum der Harz zu den beliebtesten Urlaubszielen in Deutschland gehört. Tamina Kallert wandert entlang des Hexenstiegs vom Brocken bis nach Thale, füttert Wildkatzen im Luchsgehege bei Bad Harzburg, macht einen Abstecher in den Brockengarten mit seinen über 1.600 alpinen Pflanzenarten und besucht das mehr als 1.000 Jahre alte Quedlinburg. Zwischendurch verrät sie, warum die Hexen zur Walpurgisnacht auf dem Blocksberg tanzen, woher das romantische Bodetal seinen Namen hat, wieso die Teufelsmauer so teuflisch ist und was sich wirklich hinter einem "Harzer Roller" verbirgt. Ihr Reisebegleiter ist der Kabarettist, Buchverleger und leidenschaftliche Wernigeröder Rainer Schulze. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tamina Kallert Originaltitel: Wunderschön! Regie: Linda Windmann

