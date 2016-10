Hessen 14:30 bis 16:00 Komödie Kleine Schiffe D 2013 Nach dem Roman von Silke Schütze Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Eine unerwartete Nachricht kommt selten allein: Erst erfährt die Mittvierzigerin Franziska von ihrem Arzt, dass sie nicht in den Wechseljahren ist, sondern schwanger. Und als sie nach Hause kommt, um ihrem Ehemann davon zu erzählen, steht der schon mit gepackten Koffern da: Er hält die neurotische Kontrollwut seiner Frau nicht mehr aus. So sehr Franziska sich immer ein Kind wünschte: Als alleinerziehende Mutter sieht sie keine Perspektive. Doch dann lernt sie zufällig die ebenfalls schwangere 19-jährige Lilli kennen. Die flippige junge Frau wirbelt Franziskas streng geregelten Alltag gewaltig durcheinander - und zeigt ihr, was für ein wunderbares Abenteuer das Leben sein kann, wenn man es nur zulässt. - Regisseur Matthias Steurer adaptiert den Erfolgsroman von Silke Schütze als schwungvolle Komödie mit ernsten Untertönen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katja Riemann (Franziska Funk) Aylin Tezel (Lilli) Hans-Werner Meyer (Andreas Funk) Peter Franke (Hermann) Christoph Schechinger (Simon) Hedi Kriegeskotte (Tina) Falk Rockstroh (Dr. Fohringer) Originaltitel: Kleine Schiffe Regie: Matthias Steurer Drehbuch: Volker Krappen, Silke Schütze Kamera: Stefan Ditner Musik: Michael Klaukien, Andreas Lonardoni Altersempfehlung: ab 6