Hessen 09:30 bis 09:58 Magazin hessenschau Gewinner/Verlierer Neuer Rekord? - Über 16.000 Teilnehmer beim Frankfurt Marathon erwartet / Demo für alle? - Kritik am neuen Lehrplan zur Sexualerziehung hält an / Wenn Hessen schläft - Unterwegs mit dem Nachtbusfahrer durch Kassel D 2016 Untertitel HDTV Live TV Merken Die hessenschau ist die erfolgreichste und populärste Sendung im hr-fernsehen, das Flaggschiff des Programms. Täglich berichtet sie aktuell über Politik, Kultur, Wirtschaft und Unterhaltendes aus Hessen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kristin Gesang Originaltitel: hessenschau