Hessen 05:30 bis 05:55 Jugendserie In Your Dreams - Sommer deines Lebens Haltet den Dieb! D, AUS 2013 Baron Philipp von Hasenburg begeht einen folgenschweren Fehler: Er verwechselt im Schlosscafé seinen neuen Bankmanager mit einem Trickbetrüger. Bemüht, einen guten Eindruck zu machen, führt er völlig ahnungslos einen Dieb durchs Schloss und kanzelt den wirklichen Bankmanager als lästigen Touristen ab. Auch als auf einmal Sams Laptop verschwunden ist, hält Philipp an seiner Überzeugung fest und - noch schlimmer - hält den Bankmanager für den Dieb. Nur mit Mühe gelingt es Sam, Ben, Lili, Markus und Sophie, den Baron aus dieser vertrackten Lage wieder heraus zu manövrieren. Währenddessen stellt Ben fest, dass er sein neues Zuhause auf den ersten Blick ganz grauenhaft findet, doch der zweite Blick, der zufällig auf Sophie, die Kellnerin des Schlosscafés fällt, ändert seine Meinung in Sekundenschnelle ... Schauspieler: Tessa de Josselin (Sam Hazelton) David Delmenico (Ben Hazelton) Kendra Appleton (Sophie Landmann) Bardiya McKinnon (Jack Armitage) Mia Morrissey (Lucy Bryson) Originaltitel: In Your Dreams Regie: Ralph Strasser Drehbuch: Noel Price Kamera: Henry Pierce Musik: Chris Harriott, Nicholas Howard