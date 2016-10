kabel eins 11:10 bis 12:05 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Verabredung zum Sterben USA 2007 16:9 HDTV Merken Ein Stuntman ist spurlos verschwunden. Das Team sucht nach dem ehemaligen Soldaten, der eine Morddrohung erhalten hatte. Außerdem hat er auch seinen letzten Willen vor Kurzem geändert. Es besteht vielleicht ein Zusammenhang zwischen der Morddrohung und der Änderung seines Testaments In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Enrique Murciano (Danny Taylor) Eric Close (Martin Fitzgerald) Roselyn Sanchez (Elena Delgado) Christopher Allport (Herman Jarvis) Originaltitel: Without a Trace Regie: John Polson Drehbuch: David Amann Kamera: Christopher Faloona Altersempfehlung: ab 6

