kabel eins 09:25 bis 10:15 Krimiserie The Mentalist Die schönsten Jahre USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Jana und Selby Vickers wurden am Vorabend ihres fünfzehnjährigen Klassentreffens getötet. Jane und Lisbon finden bald heraus, dass Selby zu Schulzeiten einen Mitschüler in den Selbstmord getrieben hatte In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kendall Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Paul Ambrus (Grant) Debra Christofferson (Kay Vickers) Originaltitel: The Mentalist Regie: Dan Lerner Drehbuch: Bruno Heller, Leonard Dick Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6