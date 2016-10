Kabel1 Doku 03:35 bis 04:20 Reportage SPIEGEL TV - Reportage Alarm in Tüten - ein Supermarkt im Ausnahmezustand Alarm in Tüten - ein Supermarkt im Ausnahmezustand D 2016 16:9 HDTV Merken Der Edeka-Markt am Hamburger Hauptbahnhof ist nicht besonders groß, dafür aber besonders beliebt. Sonntags verzeichnet der Laden bis zu 8.500 Kunden, darunter Prominente, Fußballfans Senioren und Punks. Am häufigsten wird Jack Daniel's und Cola verkauft, Kondome finden ebenfalls enormen Absatz. "SPIEGEL TV Reportage"-Autorin Christina Pohl hat sich ins Getümmel gestürzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Spiegel TV - Reportage

