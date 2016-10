Kabel1 Doku 11:00 bis 11:50 Dokumentation Moderne Wunder Rund ums Essen: Frühstück USA 2009 2016-11-05 10:15 16:9 HDTV Merken Die erste Mahlzeit des Tages: Die Köche des Flugzeugträgers USS Stennis zeigen, wie man ein ausgewogenes Frühstück für rund 5.000 Besatzungsmitglieder gleichzeitig zubereitet. Auf dem Werksgelände der Firma Tyson Foods wiederum werden mit modernsten Geräten unzählige Schweinebäuche in Räucherschinken verwandelt. Und bei Sunkist Orange Juice rinnt der Saft aus Millionen von gepressten Orangen in die berühmten Frühstücksverpackungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dylan S. O'Brien (Kamera) Alexandre Naufel (Kamera) Originaltitel: Modern Marvels Kamera: Dylan S. O'Brien, Alexandre Naufel

