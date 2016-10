RTS Deux 20:35 bis 21:50 Sonstiges Molenbeek, génération radicale B 2016 Stereo Untertitel Merken Le quartier de Molenbeek a-t-il enfanté des monstres - Au-delà de la déferlante médiatique, deux cinéastes y ont vécu une immersion de plusieurs mois, depuis les attentats de Paris jusqu'à ceux de Bruxelles. Ils nous plongent au coeur des racines du malaise de ce quartier singulier, dans la capitale de l'Europe. Un regard sans tabou, ni complaisance. Une longue leçon d'humanité se met en place sous nos yeux. Nous sommes les spectateurs privilégiés de cette plongée sans concession dans la réalité de ce quartier populaire et déshérité du centre de la capitale européenne, un quartier que toute la presse et que toutes les enquêtes internationales ont rapidement nommé : le berceau du djihadisme en Europe. Des attentats de Paris jusqu'à ceux de Bruxelles, en passant par l'arrestation de Salah Abdelslam, ces rebondissements dramatiques refocalisent tous les regards sur Molenbeek et nous interrogent : Molenbeek a-t-il enfanté des monstres - Molenbeek est-il vraiment le berceau du djihadisme en Europe - In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Molenbeek

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 281 Min. Schande

Drama

Das Erste 00:05 bis 01:58

Seit 96 Min. Der Kandidat

Thriller

3sat 00:20 bis 01:55

Seit 81 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 81 Min.