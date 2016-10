RTS Deux 15:05 bis 16:00 Sonstiges Temps présent Devant le juge de paix CH Stereo Untertitel Merken On les appelait autrefois les "petits juges". C'est le juge des grandes étapes de la vie quotidienne, de la naissance à la mort. Dans les cantons de Fribourg et de Vaud, le juge de paix intervient dans la vie intime des justiciables. C'est lui aussi qui est appelé à trancher dans les conflits autour de la garde des enfants, lors d'un divorce, un rôle particulièrement douloureux. Comme celui de trancher, quand une personne n'est plus en mesure de gérer seule ses affaires. Immersion dans le quotidien de proximité des juges de paix. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jean-Philippe Ceppi Originaltitel: Temps présent Regie: Frank Preiswerk