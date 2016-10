kabel1 classics 01:15 bis 02:50 Drama Sex, Lügen und Video USA 1989 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Andi McDowell und James Spader erleben die Irrungen und Wirrungen der Liebe: John und Ann sind frisch verheiratet und schon beginnt John eine Affäre, während Ann von sich behauptet, für immer ohne Sex auszukommen. Mitten in dieses Desaster gerät Graham, ein alter Freund Johns, der für eine Weile bei dem Paar bleiben will. Schon bald bringt dieser mit seiner Videokamera gehörigen Schwung in die Bude, da alle Beteiligten vor der Kamera freimütig ihre sexuellen Wünsche ausplaudern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andie MacDowell (Ann Millaney) James Spader (Graham Dalton) Peter Gallagher (John Millaney) Laura San Giacomo (Cynthia) Ron Vawter (Therapeut) Steven Brill (Typ in der Bar) David Foil (Johns Kollege) Originaltitel: Sex, Lies, and Videotape Regie: Steven Soderbergh Drehbuch: Steven Soderbergh Kamera: Walt Lloyd Musik: Cliff Martinez