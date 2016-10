kabel1 classics 22:00 bis 23:35 Drama Alles, was wir geben mussten GB, USA 2010 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Keira Knightley, Andrew Garfield und Carey Mulligan in einer berührenden Bestseller-Verfilmung: Ruth, Tommy und Kathy wachsen behütet in einem Internat tief in der englischen Provinz auf. Aber ist Hailsham überhaupt eine normale Schule? Wozu müssen sie sich dauernd ärztlichen Untersuchungen unterziehen? Warum werden die Lehrer Aufseher genannt? Alles, an was die drei geglaubt haben, erweist sich als falsch. Ihr Leben hat nur eine einzige, tödliche Bestimmung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Carey Mulligan (Kathy) Andrew Garfield (Tommy) Keira Knightley (Ruth) Charlotte Rampling (Miss Emily) Sally Hawkins (Miss Lucy) Isobel Meikle-Small (Kathy als Kind) Charlie Rowe (Tommy als Kind) Originaltitel: Never Let Me Go Regie: Mark Romanek Drehbuch: Alex Garland Kamera: Adam Kimmel Musik: Rachel Portman Altersempfehlung: ab 12