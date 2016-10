kabel1 classics 19:25 bis 20:15 Krimiserie Mike Hammer Das Komitee USA 1984 Merken Mit Ridge Grundy verbindet Mike eine lange Freundschaft. Umso schockierter ist Mike, als er erfährt, dass sein Kollege bei einem Bombenattentat ums Leben gekommen ist. Er macht sich sofort auf die Suche nach einem möglichen Motiv und stößt in der Wohnung des Verstorbenen auf eine Liste mit mehreren Namen. Diese Personen haben eines gemeinsam: Es sind von Ridge abgelehnte Bewerber für eine Lizenz als Privatdetektiv. Wollte sich jemand an ihm rächen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stacy Keach (Mike Hammer) Lindsay Bloom (Velda) Myron Healey (Ridge Grundy) Don Stroud (Pat Chambers) Kent Williams (D.A. Barrington) Danny Goldman (Ozzie) Lee Benton (Jenny) Originaltitel: Mike Hammer Regie: James Frawley Drehbuch: Joe Gores Kamera: Emmett Bergholz Musik: J.J. Johnson Altersempfehlung: ab 12