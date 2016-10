kabel1 classics 14:50 bis 16:30 Komödie About a Boy oder: Der Tag der toten Ente GB, USA, F, D 2002 Nach einer Novelle von Nick Hornby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Misanthrop Hugh Grant öffnet sein Herz: Das Leben des 38-jährigen Junggesellen Will dreht sich einzig und allein um eines: Spaßmaximierung. Der Schürzenjäger tingelt sogar mit vorgetäuschten Leiden durch verschiedene Selbsthilfegruppen, um Frauen aufzureißen. Durch eines seiner "Opfer" - die neurotische Fiona - lernt er jedoch eine Lektion fürs Leben. Fionas Sohn Marcus schleicht sich nicht nur in Wills Leben, sondern Schritt für Schritt auch in sein Herz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Grant (Will Freeman) Toni Collette (Fiona Brewer) Rachel Weisz (Rachel) Nicholas Hoult (Marcus Brewer) Sharon Small (Christine) Isabel Brook (Angie) Victoria Smurfit (Suzie) Originaltitel: About a Boy Regie: Paul Weitz, Chris Weitz Drehbuch: Peter Hedges, Chris Weitz, Paul Weitz Kamera: Remi Adefarasin Musik: Badly Drawn Boy Altersempfehlung: ab 6