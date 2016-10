kabel1 classics 13:05 bis 14:50 Drama Frühstück bei ihr USA 1990 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der tödliche Unfall seiner Frau hat den jungen Max zum Witwer gemacht. Da begegnet er Nora. Sie ist um einiges älter und arbeitet als Kellnerin. Die Geschichte nimmt ihren Lauf. Regisseur Luis Mandoki ("Angel Eyes") ist Spezialist für romantische Stoffe. Seine differenzierte Figurenzeichnung und die überzeugenden Darsteller machen den Film zu einer der bewegendsten Liebesgeschichten der neunziger Jahre. Max entstammt dem gutbürgerlichen jüdischen Milieu von St. Louis. Nora hat vor Jahren ihr einziges Kind verloren und arbeitet in einem schäbigen Hamburger-Restaurant. Gerade die Andersartigkeit beider macht den Reiz ihrer Beziehung aus. Doch Probleme bleiben nicht aus. Während Max in Noras Leben eingetaucht ist, bleibt sie, was die Teilnahme an seinem angeht, außen vor. Das macht sie misstrauisch, und nicht zu Unrecht denkt sie, Max schäme sich ihretwegen. Eine erste Krise gilt es zu bewältigen, als Max Nora ein Geschenk mitbringt - einen Handstaubsauger. Noch ernster wird es, als Max Nora auf ihr Drängen hin mit zu einem großen Familienfest nimmt. Ein schöneres Erlebnis, zumindest für Max, ist der Besuch von Noras Schwester Judy, die auf dem Weg zurück nach New York ist. Und New York ist schließlich auch der Ort, an dem sich Max und Nora nach ihrer Trennung wiedersehen. Susan Sarandon blickt auf eine der beständigsten Karrieren im Filmgeschäft zurück. Sie ist unvergessen als naive Blondine, die ihre Lust im Kultklassiker "Rocky Horror Picture Show" entdeckt. James Spader wurde mit dem Film "Sex, Lügen und Video" international bekannt. Für seine Darstellung erhielt er 1989 in Cannes den Darstellerpreis. 2013 übernahm James Spader die Hauptrolle in der Fernsehserie "The Blacklist". "Frühstück bei ihr" entstand nach einer Romanvorlage von Glenn Savan - der Autor hat im Film einen Cameo-Auftritt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Susan Sarandon (Nora Baker) James Spader (Max Baron) Jason Alexander (Neil) Kathy Bates (Rosemary) Eileen Brennan (Judy) Steven Hill (Sol Horowitz) Corey Parker (Larry Klugman) Originaltitel: White Palace Regie: Luis Mandoki Drehbuch: Ted Tally, Alvin Sargent Kamera: Lajos Koltai Musik: George Fenton Altersempfehlung: ab 12