kabel1 classics 08:00 bis 10:00 Musikfilm Quadrophenia GB 1979 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken London, Mitte der 1960er Jahre: Der junge Jimmy entflieht seinem spießigen Alltag. Das geht am besten, wenn er mit seiner Clique von Mods auf dem Roller durch London düst, "The Who" auflegt und sich ab und an Straßenschlachten mit den Rockern liefert. Sein großes Ziel ist es, zum großen Mod-Treffen nach Brighton Beach zu gelangen, wo er endlich sein großes Idol kennenlernen kann - Sting, der König der Mods. Seine Erwartungen sollen jedoch enttäuscht werden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Phil Daniels (Jimmy) Leslie Ash (Steph) Mark Wingett (Dave) Sting (Ace Face) Philip Davis (Chalky) Toyah Willcox (Monkey) Garry Cooper (Peter) Originaltitel: Quadrophenia Regie: Franc Roddam Drehbuch: Dave Humphries, Martin Stellman, Franc Roddam, Pete Townshend Kamera: Brian Tufano Musik: Roger Daltrey, John Entwistle, Pete Townshend Altersempfehlung: ab 16