Am Reformationstag: Alte Thesen - Neue Aufgaben

Was geht die Reformation uns an? Wie bestimmt Luther mit seinen Thesen unseren Alltag - auch den der Menschen, die nicht Christen sind? Unsere "MDR extra"-Reporter wollen wissen: Was wollte Luther mit seinen Thesen? Eine neue Glaubensgemeinschaft zu gründen, war eigentlich nicht sein Ziel. Was haben unsere Bürgerrechte mit Luther zu tun? Wie wollen wir heute die Welt verändern? Was würde in den Thesen von 2017 stehen? 1517 - Was war das für eine Zeit, wie war das Leben in Wittenberg? Mit einem Rundbild will der Künstler Asisi die Besucher in das Jahr 1517 zurückversetzen. Die "MDR extra"-Reporter schauen auf die Vorbereitungen. Darüber hinaus ist "MDR extra" beim traditionellen Reformationsfest in Wittenberg dabei.

Moderation: Roswitha Lorenz