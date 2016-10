MDR 11:20 bis 12:35 Kinderfilm Hasenherz DDR 1988 Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Die zierliche kurzhaarige Janni ist 13 Jahre und trägt am liebsten Jeans. Zu ihrem Ärger hält man sie oft für einen Jungen. So geht es auch Regisseur Berger, der auf der Suche nach einem Hauptdarsteller für seinen neuen Märchenfilm "Prinz Hasenherz" in Jannis Klasse auftaucht. Auch als er über seinen Irrtum aufgeklärt wird, will er unbedingt Janni für die Rolle des ängstlichen Königssohns. Nur widerstrebend lässt sich das Mädchen darauf ein. Doch bald hat sie Spaß an der Filmarbeit, auch wenn es an Aufregungen und Missverständnissen nicht mangelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bettina Hohensee (Janni) Susanne Kusche (Birgit) Volkmar Kleinert (Herr Berger) Charlotte Bastian (Sabine) Clemens Ziesenitz (Sebastian) Regina Beyer (Königin) Michael Gerber (Räuber) Originaltitel: Hasenherz Regie: Gunter Friedrich Drehbuch: Anne Goßens Kamera: Hans Heinrich Musik: Bernd Wefelmeyer

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:12

Seit 223 Min. Eiskunstlauf

Wintersport

Eurosport 10:00 bis 12:00

Seit 100 Min. NDR Talk Show

Talkshow

3sat 10:15 bis 12:15

Seit 85 Min. Seelen

Abenteuerfilm

RTL II 10:45 bis 13:00

Seit 55 Min.