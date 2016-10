MDR 09:35 bis 09:40 Magazin Gedanken zum Reformationstag D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Es war ein Hammerschlag, der die Welt veränderte. Der Anschlag der 95 Thesen an die Wittenberger Schlosskirche erschütterte Deutschland und Europa in den Grundfesten. Dr. Martin Luther, Augustinermönch und Universitätsprofessor, hatte es gewagt, die papistische Kirche anzuzweifeln - ein Skandal! Luther, ein Kirchenmann, der sich gegen festgefahrene Konventionen und veraltete Lehren auflehnte. Der 31. Oktober ist ein gesetzlicher Feiertag in Mitteldeutschland und nicht nur für evangelische Christen ein besonderer und denkwürdiger Tag. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Gedanken zum Reformationstag