Das Erste 21:00 bis 22:15 Diskussion Hart aber fair Volksabstimmung für alle - sind Bürger die besseren Politiker? D 2016 2016-10-31

Das Thema: Volksabstimmung für alle - sind Bürger die besseren Politiker?

Die Gäste: Markus Söder (CSU, Bayerischer Staatsminister der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat) Claudine Nierth (Bundesvorstandssprecherin des Vereins "Mehr Demokratie") Werner Patzelt (Politikwissenschaftler, Professor für Politische Systeme und Systemvergleich am Institut für Politikwissenschaften der Technischen Universität Dresden) Wolfgang Kubicki (FDP, stellv. Bundesvorsitzender; Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion in Schleswig-Holstein) Bettina Gaus (politische Korrespondentin der "taz")

Im Einzelgespräch: Michael Hermann (Schweizer Politikwissenschaftler und Wahlforscher)

Die CSU stimmt gerade darüber ab, andere Parteien sind klar dafür, die CDU dagegen: Volksabstimmungen auch im Bund. Wird damit der Wutbürger befriedet, die Demokratie belebt? Oder drohen dann der Durchmarsch der Populisten und mehr Druck auf Minderheiten?

Moderation: Frank Plasberg