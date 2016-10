Das Erste 20:15 bis 21:00 Reportage Der Geld-Check Wer verdient, was er verdient? D 2016 2016-11-05 13:10 Stereo Untertitel HDTV Merken Teil 3 der vierten Folge des ARD-Geld-Checks. Wie wird das Geld in Deutschland eigentlich verteilt? Die ARD-Doku wirft einen Blick in die Lohntüten von Viel- und Wenigverdienern. In Deutschland gilt die Frage nach dem Gehalt als verpönt. Im Ausland ist das anders. Je weniger Infos, desto mehr Misstrauen. Die Doku zeigt, wie sich die Einkommen im Verhältnis zu den Preisen entwickelt haben. Wie lange muss man heute für einen Kühlschrank oder ein Auto arbeiten? Was bleibt netto übrig, wenn man Steuern und Sozialversicherungen abzieht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Geld-Check Regie: Sigrid Born/Edith Dietrich