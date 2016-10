ZDFinfo 22:30 bis 23:15 Dokumentation Im Todestrakt Robert Fratta USA, GB, AUS 2013 Stereo 16:9 Merken Robert Fratta, Sicherheitsbeamter in Missouri, Texas, hatte mit seiner Frau Farah drei Kinder. Doch sie hielt den sexuellen Missbrauch durch ihn nicht mehr aus und wollte die Scheidung. Vor der Scheidung heuerte er zwei Killer an. Er selbst fuhr an diesem Tag mit seinen Kindern zu einem Kirchentreffen, um ein Alibi zu haben. Als die Polizei später einen der Auftragskiller festnahm, gestand dieser die Tat und dass er von Fratta bezahlt wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: On Death Row Regie: Werner Herzog