ZDFinfo 21:00 bis 21:45 Dokumentation In Satans Auftrag Der Serienkiller Adolfo Constanzo GB 2008 Stereo 16:9 Merken Satanische Rituale und brutale Morde das wilde Leben und frühe Sterben des Adolfo Constanzo lieferte bereits die Vorlage für einen Horrorfilm. Adolfo Constanzo war Mitte der 1980er der Pate der mexikanischen Grenzstadt Matamoros und bekannt als Sektenguru. Gemeinsam mit seinen Jüngern soll er mehr als 25 Menschenleben auf dem Gewissen haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Biography: Adolfo Constanzo: The Godfather of Matamoros Regie: Brett O'Bourke