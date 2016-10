ZDFinfo 11:00 bis 11:45 Dokumentation Die geheime Welt der Raubtiere Meister der Tarnung D 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken Für die Raubtiere der Wälder ist es unerlässlich, sich auch auf Bäumen zu Hause zu fühlen. Denn oft ist es ein Baum, der die Lücke zwischen Leben und Tod schließen kann. In diesem Lebensraum kann die tödliche Gefahr sowie auch ein Festmahl unter oder auch über dem Waldbewohner warten. Alle werden letztlich genau das tun, was ihr Überleben sichert. Ob sich ein Harpyienadler von hoch oben aus dem Dach des Regenwaldes auf sein Opfer herabstürzt, ein gewitztes Wiesel seine Beute aus einem bemoosten Stamm kratzt oder ein Bengalischer Tiger in einem kahlen, vertrockneten Wald zwischen den Bäumen seiner Beute nachstellt es ist immer eine Herausforderung. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Die geheime Welt der Raubtiere

