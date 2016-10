ZDFinfo 07:15 bis 08:00 Dokumentation Das Geheimnis von Hiva USA 2011 Stereo 16:9 Live TV Merken Schon immer haben die Legenden über verlorene Zivilisationen Menschen fasziniert. Bis heute behaupten Einwohner der Osterinsel, ihre Vorfahren stammen von einem Kontinent namens Hiva. Dieser sei nach einer Katastrophe im Meer versunken. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, eine abgelegene Insel-Kette in Polynesien war das Zentrum einer alten, blühenden Zivilisation. Könnten sie ein Überbleibsel des verlorenen Kontinents Hiva sein? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lost Continent of the Pacific

