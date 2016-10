ZDF neo 23:20 bis 00:05 Mysteryserie The Killer Inside Folge: 7 Verweigerung der Aussage CDN Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Merken Julie ist entsetzt, als sie erfährt, was mit ihrer Tochter geschehen ist. Wenige Tage, nachdem ihr Ex-Mann die Kinder abgeholt hat, verschwindet Romane spurlos. Niemand weiß, was ihr widerfahren ist, und erreichbar ist sie auch nicht. Zudem wächst die Befürchtung, dass ein polizeibekannter Mann das Mädchen entführt haben könnte. Unterdessen muss sich das Team um einen neuen Fall kümmern. In seinem Keller findet ein Pärchen einen ermordeten Immobilienmakler. Nun liegt es vor allem an Maxime und Bob, den Fall zu klären. Doch mit dem Pärchen scheint etwas nicht zu stimmen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Fanny Mallette (Julie Beauchemin) Éric Bruneau (Maxime Moreli) Sylvain Marcel (Bob Crépault) Olivia Palacci (Cindy Boucher) Mélissa Désormeaux-Poulin (Carla Moreli) Pierre Verville (Marcel Lévesque) David Savard (Vincent Duval) Originaltitel: Mensonges Regie: Sylvain Archambault Drehbuch: Gilles Desjardins Kamera: Jérôme Sabourin Musik: Michel Corriveau