ZDF neo 17:25 bis 18:35 Krimi Columbo Zigarren für den Chef USA 1972 Stereo Untertitel HDTV Chemiekonzernchef David Buckner möchte sein Geschäft verkaufen. Sein Neffe Roger hat ebenfalls Anteile an der Firma und ist gegen den Verkauf. Er hat einen Plan, um die Veräußerung zu stoppen. Dieser sieht vor, den Onkel auf dem Weg in sein Ferienhaus mit Hilfe einer präparierten Zigarrenkiste zu töten. Alles läuft wie am Schnürchen, und der Mord sieht wie ein Unfall aus. Doch ein paar Kleinigkeiten machen Inspektor Columbo stutzig. Täter dieser Folge ist Roddy McDowall, der als Affe "Cornelius" in der Reihe "Der Planet der Affen" weltweite Bekanntheit erlangte. Schauspieler: Peter Falk (Columbo) Roddy McDowall (Roger Stanford) Anne Francis (Valerie Bishop) James Gregory (David L. Buckner) Ida Lupino (Doris Buckner) William Windom (Everett Logan) Steve Gravers (Sergeant) Originaltitel: Columbo Regie: Edward Abroms Drehbuch: Jackson Gillis Kamera: Harry Wolf Musik: Gil Melle Altersempfehlung: ab 6