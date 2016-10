ZDF neo 11:30 bis 12:10 Actionserie Die Rettungsflieger Folge: 46 Hitzefrei D 2002 Stereo Untertitel 16:9 Merken Gabi Wittmann bricht mit einem Kreislaufkollaps vor einem Gemüseladen zusammen. Im Krankenhaus erfährt die Crew, dass Frau Wittmann ein Baby haben muss, das sie noch stillt. In den wenigen wachen Momenten fragt die junge Mutter nach ihrem Baby und faselt von einem Auto. Das Rettungsflieger-Team reagiert sofort und unterstützt die Polizei bei der Suche. Gerade noch rechtzeitig können sie das Baby aus einem glühend heißen Auto befreien. Wollcke bittet seinen Kollegen Alex, auf Richie aufzupassen. Der nutzt die Gelegenheit und besucht mit dem Jungen das Schwimmbad. Dort lernt Alex die attraktive alleinerziehende Astrid kennen, weil deren kleine Tochter Gefallen an Richie gefunden hat. In einem unbewachten Moment geht Richie auf Entdeckungstour. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthias Leja (Alexander Karuhn) Oliver Hörner (Jan Wollcke) Marlene Marlow (Sabine Petersen) Ulrich Bähnk (Thomas Asmus) Vijak Bayani (Astrid) Heidrun Gärtner (Gaby Wittmann) Ursula Heyer (Sabines Mutter) Originaltitel: Die Rettungsflieger Regie: Rolf Liccini Drehbuch: Herbert Aßheuer Kamera: Rolf Liccini Musik: Axel Donner

