TNT Film 04:30 bis 06:00 Horrorfilm Freddy vs. Jason CDN, USA, I 2003 Freddy Kruegers letzte tödliche Rache ist beinahe zehn Jahre her und bei den Jugendlichen der Elm Street ist die Erinnerung an ihn erloschen. Um wieder Zugang zu ihren Träumen zu bekommen, bringt er den Mörder Jason Voorhees dazu, für Angst und Schrecken in der Nachbarschaft zu sorgen. Doch dann verliert Freddy die Kontrolle über Jason und ein Kampf von Böse gegen Böse beginnt. Schauspieler: Robert Englund (Freddy Krueger) Ken Kirzinger (Jason Voorhees) Monica Keena (Lori Campbell) Jason Ritter (Will Rollins) Kelly Rowland (Kia Waterson) Chris Marquette (Charlie Linderman) Brendan Fletcher (Mark Davis) Originaltitel: Freddy vs. Jason Regie: Ronny Yu Drehbuch: Damian Shannon, Mark Swift Kamera: Fred Murphy Musik: Graeme Revell Altersempfehlung: ab 18