TNT Film 06:00 bis 08:15 Actionfilm Der Staatsfeind Nr. 1 USA 1998 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der junge Staatsanwalt Robert Clayton Dean stößt auf ein Video, das einen Top-Agenten der NSA mit einem Mord in Verbindung bringt. Ohne Motive oder Hintergründe zu kennen, gerät der Jurist plötzlich in das Visier skrupelloser NSA-Agenten, die mit modernster Technik sein Leben zerstören. Doch als er auf der Flucht auf den Überwachungs-Experten Brill trifft, könnte sich sein Schicksal wenden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Will Smith (Robert Clayton Dean) Gene Hackman (Edward "Brill" Lyle) Jon Voight (Thomas Brian Reynolds) Lisa Bonet (Rachel F. Banks) Regina King (Carla Dean) Jake Busey (Krug) Jason Lee (Daniel Zavitz) Originaltitel: Enemy of the State Regie: Tony Scott Drehbuch: David Marconi Kamera: Dan Mindel Musik: Harry Gregson-Williams, Trevor Rabin Altersempfehlung: ab 12

