Silverline 21:40 bis 23:00 Horrorfilm Hatchet II USA 2010 20 40 60 80 100 Merken Marybeth war die Einzige aus ihrer Clique, die bei einer Serienkiller-Touristentour durch die Sümpfe Louisianas der Axt des grauenhaften Schlächters Victor Crowley entkommen konnte. Als sie erfährt, dass es eine unmittelbare Verbindung zwischen Crowley und ihrer Familie gibt, beschließt sie, dem enthemmten Killer den Krieg zu erklären. Sie versammelt eine Gruppe bestens instruierter Jäger um sich und kehrt zurück in die Sümpfe: Dort will sie die Leichen ihrer Familienmitglieder bergen und Crowley seine eigene Medizin verpassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Danielle Harris (Marybeth) Tony Todd (Reverend Zombie) Kane Hodder (Victor Crowley) Parry Shen (Justin) Tom Holland (Bob) R.A. Mihailoff (Trent) AJ Bowen (Layton) Originaltitel: Hatchet II Regie: Adam Green Drehbuch: Adam Green Musik: Andy Garfield Altersempfehlung: ab 18