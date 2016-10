Silverline 20:15 bis 21:40 Horrorfilm Hatchet USA 2006 20 40 60 80 100 Merken ls Ben seinen Kumpel Marcus bei ihrem New Orleans-Besuch überredet eine ''Haunted Swamp Tour'' mitzumachen, ahnen beide noch nicht, dass die Legende von Serienkiller Victor Crowley ganz und gar der Wahrheit entspricht. Mit ihrem Boot sind sie im Sumpf gestrandet und müssen nun einen Weg zurückfinden. Doch der schrecklich entstellte Massenmörder lauert schon mit seiner Axt und schlägt sich damit buchstäblich durch die jungen frischen Opfer. Eine Spur aus Blut und Körperteilen zieht sich durch das Dickicht und Ben und Marcus müssen einen Weg finden Victor Crowley zu stoppen, bevor sie Futter für die Alligatoren werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tamara Feldman (Marybeth) Deon Richmond (Marcus) Joel Moore (Ben) Kane Hodder (Victor Crowley/Mr. Crowley) Mercedes McNab (Misty) Parry Shen (Shawn) Joel Murray (Shapiro) Originaltitel: Hatchet Regie: Adam Green Drehbuch: Adam Green Kamera: Will Barratt Musik: Andy Garfield Altersempfehlung: ab 18

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 283 Min. Schande

Drama

Das Erste 00:05 bis 01:58

Seit 98 Min. Der Kandidat

Thriller

3sat 00:20 bis 01:55

Seit 83 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 83 Min.