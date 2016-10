Silverline 19:15 bis 20:15 Mysteryserie Masters Of Horror Family Psycho USA, CDN 2006 Merken Der wohlbeleibte, erzkonservative Mitfünfziger Harold führt ein scheinbar vorbildliches Junggesellendasein. Doch im Keller bastelt er an seiner perfekten Familie. Seine Familienmitglieder rekrutiert er im Supermarkt oder der nächstgelegenen Schule. Er brennt seinen Opfern mit ätzender Säure das Fleisch von den Knochen, verdrahtet die Skelette und positioniert sie liebevoll in seinem Heim. Als David und die attraktive Celia nebenan einziehen, beginnt Harold über eine neue Ehefrau"""" nachzudenken. Wie kann er ahnen, dass seine neuen Nachbarn ihr ganz eigenes Spiel spielen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Meredith Monroe (Celia) Matt Keeslar (David) George Wendt (Harold) Kerry Sandomirsky (Jane) Haley Guiel (Sarah) John B. Scott (Grandpa) Nancy Whyte (Grandma) Originaltitel: Masters of Horror Regie: John Landis Drehbuch: Mick Garris, Brent Hanley Kamera: Jon Joffin Musik: Peter Bernstein Altersempfehlung: ab 16