Silverline 17:15 bis 18:15 Mysteryserie Masters of Horror Valerie on the Stairs - Der Geist des Highberger House USA, CDN 2006 Merken Highberger House ist ein Ort, an dem Autoren, die bisher noch kein Buch veröffentlicht haben, weitab von sämtlichen Ablenkungen leben und arbeiten können. Doch in dem Gebäude spuken mehr als nur die Seelen erfolgloser Schriftsteller: Der Geist einer schönen Frau wandelt durch die Gänge und schreit vor Angst und Sehnsucht. Und in den Wänden lebt ein Wesen, dem ihr Körper und ihre Seele gehören und das nun nach dem Blut seiner Schöpfer dürstet. Christopher Lloyd, Tyron Leitso, Clare Grant und Tony Todd spielen die Hauptrollen in diesem erotisch aufgeladenen Schocker nach einer Geschichte von Clive Barker über verhängnisvolle Träume, verdorbene Fantasien und ein erschreckendes Geheimnis, das """"Valerie On The Stairs"""" zum Leben erweckt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Lloyd (Everett Neely) Clare Grant (Valerie) Tony Todd (The Beast) Suki Kaiser (Patricia Dunbar) Christine Barrie (Anna) Jonathan Watton (Bruce Sweetland) Nicola Lipman (Nancy Bloom) Originaltitel: Masters of Horror Regie: Mick Garris Drehbuch: Mick Garris, Mick Garris, Clive Barker Kamera: Jon Joffin Musik: Richard Band Altersempfehlung: ab 16