Silverline 15:15 bis 16:15 Mysteryserie Masters of Horror The Black Cat USA 2007 Merken Perversion"""", schrieb Edgar Allan Poe, """"ist die menschliche Gier nach Selbstquälerei."""" Jeffrey Combs liefert eine beeindruckende darstellerische Leistung als legendärer Autor, der von einer Welt, die seiner Poesie mit grausamer Gleichgültigkeit begegnet, in Verschuldung und alkoholisierte Verrücktheiten getrieben wird. Doch werden die größten Wahnsinnstaten des verkannten Poeten durch den Tod seiner geliebten, an der Schwindsucht gestorbenen Frau oder durch ihre Katze ausgelöst? Regisseur Stuart Gordon und sein langjähriger Mitarbeiter Dennis Paoli schrieben gemeinsam das Drehbuch zu dieser schaurigen Auseinandersetzung mit dem düsteren Genie des Horrorgenres, das von einer schwarzen Katze zum Leben in einer Hölle aus Illusion, Wahnsinn und Schrecken verdammt ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeffrey Combs (Edgar Allen Poe) Aron Tager (George Graham) Christopher Heyerdahl (Rufus Griswold) Elyse Levesque (Virginia) Ian Alexander Martin (Fordham) Eric Keenleyside (Sgt. Booker) Patrick Gallagher (Barman) Originaltitel: Masters of Horror Regie: Stuart Gordon, Stuart Ortiz Drehbuch: Mick Garris, Dennis Paoli, Stuart Gordon, Edgar Allan Poe Kamera: Jon Joffin Musik: Rich Ragsdale Altersempfehlung: ab 16