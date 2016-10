Silverline 13:15 bis 14:15 Mysteryserie Masters of Horror Dream Cruise USA 2007 Merken Daniel Gillies spielt einen amerikanischen Anwalt in Japan, dessen Kindheitstrauma sich zu einer lähmenden Angst vor dem Ozean entwickelt hat. Als er jedoch eine gefährliche Affäre mit der Frau eines wohlhabenden Kunden beginnt, offenbart eine Bootsfahrt bei Sonnenuntergang die Gewalt und die Rache, die unter der Oberfläche schlummern. Wie setzt man die erschreckenden Geister aus der Vergangenheit verschiedener Menschen frei? Ganz einfach - mit Wasser! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Miho Ninagawa (Naomi Saito) Ryo Ishibashi (Eiji Saito) Daniel Gillies (Jack Miller) Yoshino Kimura (Yuri Soiro) Tom Irvine (Young Jack) Ethan Amis (Sean Miller) Maky Soler (Receptionist 1) Originaltitel: Masters of Horror Regie: Norio Tsuruta Drehbuch: Mick Garris, Kôji Suzuki, Naoya Takayama, Norio Tsuruta Kamera: Tetsuro Sano Musik: Kôji Endô Altersempfehlung: ab 16