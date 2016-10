Silverline 11:15 bis 12:15 Mysteryserie Masters of Horror Homecoming USA 2005 Merken Nach einem langen, kalten Krieg ist die gesamte Nation in den USA geschockt! Die Trauer um die Soldaten, die während des Krieges ihr Leben verloren haben, steigert sich und wechselt langsam in Wut und Empörung! Stimmen werden laut, dass dieser grauenvolle Krieg nicht sein musste und die Menschen fangen an sich zu wünschen, die Soldaten würden wieder auferstehen, um ihr Leid zu erzählen. Dieser Wunsch soll erfüllt werden! Doch die lebenden Toten haben nur eines im Sinn: Rache für ihren Tod. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Tenney (David Murch) Thea Gill (Jane Cleaver) Wanda Cannon (Kathy Hobart) Terry David Mulligan (Marty Clark) Beverley Breuer (Janet Hofstadter) Robert Picardo (Kurt Rand) Karen Austin (Mom) Originaltitel: Masters of Horror Regie: Joe Dante Drehbuch: Sam Hamm Musik: Hummie Mann Altersempfehlung: ab 16

