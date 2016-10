Silverline 09:15 bis 10:15 Mysteryserie Masters of Horror Fair Haired Child USA 2006 Merken Die 13-jährige Tara ist gerade auf dem Weg nach Hause, als sie von Unbekannten in ein Auto gezerrt wird. Völlig verstört erwacht sie in einer Art Klinik. Doch Tara ahnt, dass etwas Schreckliches mit ihr geschehen soll. Als sie im Keller des Hauses eingesperrt wird, begegnet sie Johnny, einem Jungen, der ebenfalls entführt wurde. Gemeinsam versuchen sie sich aus dem Keller zu befreien und entdecken an den Wänden Schriften, die sie davor warnen im Haus zu bleiben, denn die Nacht bricht ein und """"Es"""" wird bald aufwachen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lori Petty (Judith) Jesse Haddock (Johnny) Walter Phelan (Johnny Thing) Lindsay Pulsipher (Tara) William Samples (Anton) Ian A. Wallace (Math Teacher) Haley Morrison (Teenage Girl) Originaltitel: Masters of Horror Regie: William Malone Drehbuch: Mick Garris, Matt Greenberg Musik: Nicholas Pike Altersempfehlung: ab 16