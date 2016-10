Silverline 05:10 bis 06:50 Horrorfilm Society USA 1989 20 40 60 80 100 Merken Der junge Bill passt nicht so recht in seine Familie. Während seine reichen Eltern und seine Schwester sich lieber mit der feinen Gesellschaft abgeben, ist Bill mehr bodenständig. Eines Tages gelangt er an Aufzeichnungen von wilden Orgien, an denen seine Eltern teilnehmen. Scheinbar hüten sie ein dunkles Geheimnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Warlock (Bill Whitney) Devin DeVasquez (Clarissa Carlyn) Evan Richards (Milo) Ben Meyerson (Ferguson) Charles Lucia (Jim Whitney) Concetta D'Agnese (Nan) Patrice Jennings (Jenny Whitney) Originaltitel: Society Regie: Brian Yuzna Drehbuch: Rick Fry, Woody Keith Musik: Phil Davies, Mark Ryder Altersempfehlung: ab 16