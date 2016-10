SAT.1 Gold 01:30 bis 02:15 Krimiserie Kojak - Einsatz in Manhattan Souvenir aus Atlantic City USA 1974 Merken Als ein Sprengstoffattentat verübt wird und ein Augenzeuge die Tat beobachtet, stellt sich heraus, dass es sich bei diesem Zeugen um den Polizeispitzel Polo Olivares handelt. Doch als Theo Kojak Olivares sprechen will, um auf diese Weise Informationen über die Täter zu erhalten, steht dieser auf einmal nicht mehr für eine Befragung zur Verfügung, sondern taucht unter. Als seine Schwester Marinella entführt wird, zeigt sich, dass seine Angst vor Entdeckung begründet ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Telly Savalas (Lt. Theo Kojak) Dan Frazer (Frank McNeil) Kevin James Dobson (Lt. Bobby Crocker) George Savalas (Det. Stavros) Jaime Sánchez (Polo) Dan Travanty (Lt. Dana) Victor Campos (Gomez) Originaltitel: Kojak Regie: Dan Haller Drehbuch: Eric Kaldor, Charles Sailor Kamera: Charles Correll Musik: John Cacavas Altersempfehlung: ab 12