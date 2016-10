SAT.1 Gold 21:10 bis 22:05 Krimiserie Kommissar Rex Tödliche Geheimnisse D, A 1999 2016-11-06 14:30 16:9 Dolby Digital Merken Medizinstudent Peter macht sich Sorgen um seine Freundin Sybille, die von einem Ausflug nicht zurückgekehrt ist. Mit Hilfe von Rex' Spürnase entdeckt Brandtner die junge Frau - offenbar wurde sie erstochen. Er hofft, in der Privatklinik von Dr. Flemming fündig zu werden; hier war Sybille angestellt. Als Peter eine Datei findet, die sie in seinem Computer angelegt hat, keimt in ihm ein schrecklicher Verdacht. In der Nacht buddelt er mit Freunden auf dem Friedhof einen Sarg aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Dominik Castell (Dr. Hannes Urban) Loretta Pflaum (Andrea Platt) George Lenz (Peter Swossil) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Olaf Kreinsen Drehbuch: Bernhard Schärfl Kamera: Gerald Liegel Musik: Gerd Schuller Altersempfehlung: ab 12