SAT.1 Gold 20:15 bis 21:10 Krimiserie Kommissar Rex Giftgas D, A 1999 2016-11-06 13:35 16:9 Dolby Digital Merken Auf dem Verschubbahnhof wird der Obdachlose Edi Salzer tot aufgefunden. Rex und Brandtner mischen sich unter die Obdachlosen, die rund um den Bahnhof ihr Quartier haben. Ihre Nachforschungen ergeben, dass Edi durch das Nervengas Sarin, eine Massenvernichtungswaffe, getötet wurde - offenbar wurde das Gas in einem Bahnwaggon ins Land geschafft. Alexander Brandtner und seine Kollegen müssen jetzt so schnell wie möglich herausfinden, wann und wo das Gift eingesetzt werden soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Thomas Thieme (Gerhard Frank) Hans-Uwe Bauer (Kurt Weiss (als Hans Uwe Bauer)) Andrea Eckert (Franziska König) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Bodo Fürneisen Drehbuch: Peter Hajek, Peter Moser Kamera: Gerald Liegel Musik: Gerd Schuller Altersempfehlung: ab 6

